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CHP Grup Başkan vekili Kuşadası'nı ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Kuşadası İlçe örgütü ile bir araya geldi.

01.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:24CHP Grup Başkan vekili Kuşadası'nı ziyaret etti
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Özgür Özel, CHP İlçe örgütü ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili ve parti meclis üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Aydın Milletvekilleri düzenlenen program kapsamında Kuşadası'nı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kongreden zaferle çıkan Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'i tebrik ederek "Biz bugün Kuşadası'na yeni yönetimi tebrik ederek sizlerle kucaklaşmaya geldik. Buraya muhalefet olarak son gelişimiz olacak. Birdahaki seçimlerde iktidar olarak sizlerle kucaklaşacağız" dedi.

Partililerin de yoğun ilgi gösterdiği ziyarette konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Bayrağımıza saygısızlık yapan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'u sert bir dille eleştirdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Politika

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