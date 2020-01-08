Haberler » Politika » CHP Grup Başkanvekili Altay'dan 'İran-ABD gerilimi' açıklaması - Haberler

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan 'İran-ABD gerilimi' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İran-ABD gerilimine ilişkin, "Türkiye yatıştırma siyaseti izlemelidir, gerilimden uzak durmalıdır.

08.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:04CHP Grup Başkanvekili Altay'dan 'İran-ABD gerilimi' açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin , İran-ABD gerilimine ilişkin, " yatıştırma siyaseti izlemelidir, gerilimden uzak durmalıdır. Türkiye'yi taraf kılabilecek baskı ve telkinlere karşı hükümet temkinli olmalıdır" dedi.

Mecliste basın toplantısı düzenleyen Altay, Libya tezkeresinin olumsuz tavırlarına rağmen geçtiğini belirterek, "KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini bir kişinin iktidarına dayarsak bu yanlış olur. Savaş olmasaydı biz Antalya Körfezi'ne mi sıkışacaktık? Anketler var, toplumun büyük çoğunluğu Libya tezkeresini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'ya gitmesini desteklemiyor. Türkiye-Libya ilişkileri köklü ilişkilerdir. Libya Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'na destek verirken, dönemin Libya başkanı dönemin Türkiye Başbakanı ile olan özel hukukundan dolayı vermedi. Libya'da ağır çatışma var. Büyük güçler çarpışıyor. Libya'da bizim yapmamız gereken Birleşmiş Milletleri harekete geçirmemizdir" şeklinde konuştu.

İran-ABD gerilimine de değinen Altay, "Türkiye yatıştırma siyaseti izlemelidir, gerilimden uzak durmalıdır. Türkiye'yi taraf kılabilecek baskı ve telkinlere karşı hükümet temkinli olmalıdır" dedi.

Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin samimi olması halinde FETÖ darbe girişiminin siyasi ayağını araştırmak üzere komisyon kurulabileceğini ifade etti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Altay, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:52  ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Haberler
19:49  'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Haberler
19:44  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Haberler
19:40  İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Haberler
19:37  ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok öncesinde... - Haberler
19:29  Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı - Haberler
19:15  TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi - Haberler
19:11  Pentagon yetkilisi: İran, Irak'taki güçlerimizi bilinçli olarak ıskaladı - Haberler
17:40  ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Haberler
8.01.2020 20:14:25