CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine katkı sunmak, görüş ve önerilerde bulunmak üzere CHP bünyesinde bir komisyon kurulacağını bildirdi.Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle ilgili sabah yaptıkları kapalı grup toplantısında, CHP'li doktor milletvekilleri tarafından önemli değerlendirmeler yapıldığını aktardı. Bugün yapılacak bir diğer toplantıda da CHP'li tıp doktoru ve eczacı kökenli bütün milletvekillerinin bir araya gelerek virüsle mücadelede sunabilecekleri katkıların ele alınacağını bildiren Altay, aynı toplantıda hükümetin, Sağlık Bakanlığının koronavirüs ile mücadelesine katkı sunmak, görüş ve önerilerde bulunmak üzere bir komisyon da kurulacağını açıkladı.Sağlık Bakanlığının koronavirüsle ilgili tutumunun, tavrının, konuya yaklaşımının kıymetli olduğunu ifade eden Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya başarılar diledi. Koronavirüsün ekonomik yansımalarının da olacağına işaret eden Altay, turizm sektörü başta olmak üzere birçok sektörün bundan etkileneceğini söyledi. Ekonomi alanında hükümetin ve Meclisin sektör bazında alması gereken tedbirler olduğunu kaydeden Altay, "CHP, bu konuda samimidir, yapıcıdır, olumlu katkıya hazırdır." dedi.Altay, bugün sabah TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu arayarak Meclis'te alınması gereken tedbirler konusundaki görüş ve önerilerini ilettiğini, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de bu konuda bir görüşme yapabileceklerini belirtti."Gerilimin kimseye faydası yok"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasını değerlendiren Altay, "Aynayı karşısına almış, aynada gördüğünü dillendirmiş. Bugün Türkiye, gergin bir yüz, öfke ve kin kusan bir dil izledi. Koronavirüs paniği de yavaş yavaş yayılırken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ya da Mecliste en çok üyesi olan siyasi parti genel başkanının, toplumun karşısına bu kadar gergin bir yüzle çıkmasını, öfke ve kin kusan bir dil kullanmasını ben yakıştıramadım. Bu gerilimin kimseye faydası yok." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine kendisini koymaya çalıştığını belirten Altay, "Zor bir durumda, dolayısıyla anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Çünkü 2002'e yola çıktığı arkadaşlarının hiçbiri artık yanında değil. Empati yaptığım zaman Sayın Erdoğan'ın bu gerginliğini, bu husumetini, öfkesini anlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.Altay, 2002'de kurulan AK Parti'nin 2008'de bir mutasyona uğradığını iddia ederek "AK Parti, 2008'de bu mutasyona uğramasaydı bu değişim olmazdı. Yürüyüşe birlikle, kardeşlikle başladı, kutuplaşma ve kamplaşmayla ayakta kalmaya çalışıyor." dedi."Türkiye dış politikada, ekonomide, demokraside kaybediyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerilimden beslenmeyi umduğunu ileri süren Altay, "Gerilimden beslenme konusunda Erdoğan'ın yapacağı fazla bir şey kalmadı. Sıra, Erdoğan için üçüncü zarfı açma zamanıdır." şeklinde konuştu.Erdoğan'ın birinci zarfı 2008'e kadar kullandığını ve eski Türkiye'yi suçladığını; 2008'den sonra ikinci zarfı açtığını ve etrafındakileri, karşısındakileri suçladığını öne süren Altay, "Bugün, yarın üçüncü zarf açılacak. Sayın Erdoğan, üçüncü zarfı ne kadar geç açarsan senin için o kadar iyidir. Gel, üçüncü zarfı geç aç. Bunun yolları var. Ancak Sayın Erdoğan da açmak için her şeyi yapıyor. Üçüncü zarfı açtığında geldiği sandık onu tekrar götürecek." değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan'ın bugün "mahcubiyetinin, kusurlarının, hatalarının gerginliği içinde olduğunu" iddia eden Altay, "Sayın Erdoğan bu gemiyi yürütemezsin. Gemin su alıyor. Senin gemin su alsa bir şey değil, Türkiye su alıyor." dedi.Türkiye'nin dış politika, ekonomi, demokrasi, toplumsal barış ve uzlaşmada kaybettiğini savunan Altay, "Samimi bir çağrı yapıyorum; kendini bir yenile, durumunu değerlendir. Huzur ve barış iklimine daha fazla zarar verme. ya fabrika ayarlarına, 2002'deki ayarlarına geri dön ya da sen de üç zarf hazırla, sandıktan korkma." diye konuştu."İstiklal Marşı'nın özüne ve ruhuna sığınsın"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında İstiklal Marşı'nı okuduğunu hatırlatan Altay, "Prompterdan okuduğu İstiklal Marşı'na sığınmak yerine, İstiklal Marşı'nın özüne ve ruhuna sığınsın." dedi.Bir siyasi partinin içinden iki yeni siyasi partinin eş zamanlı çıktığını kaydeden Altay, Erdoğan'ın "Nerede hata yaptım" demesi gerektiğini, böyle giderse "AK Parti'nin Erdoğan'dan istifa edeceğini" söyledi.Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bu kişi, hayatında liderler düzeyinde uluslararası hiçbir toplantıya katılmamıştır." sözlerini hatırlatan Altay, şunları kaydetti:"18 yıllık tecrübesiyle böyle zirvelere iPad ile girilmeyeceğini bilmeyecek kadar da konudan uzak. Sen o toplantılara konu mankeni olarak gitmedin. Oraya iPad ile girilmeyeceğini birinin sana söylemiş olması lazım. Bir densiz arıyorsan seni bu büyük yanlışlara düşüren etrafındaki akıldanelerine bak. Bir densizlik aranıyorsa elinde 59 Mehmetçiğimizin kanı olan Putin'e dört soruyu soramamaktır. Keşke bu soruları sorup da Putin'e bir 'one minute' çekseydin de ben de seni alnından öpseydim. 'Bildirildiği halde niye vurdunuz? İkinci defa niye vurdunuz? Ambulanslara niye saldırdınız?' sorularını sorsaydın. Putin eveleyip geveleyince de 'one minute'i çekseydin. Nerede o Erdoğan? Asıl densizlik, Rus devlet televizyonunun Türkiye Cumhurbaşkanı'nı düşürdüğü durumdur. Bunun hesabını sormamak, buna sessiz kalmak da densizliğin dik alasıdır.""Bay Kemal sınırda seni bekliyor"Türk askerlerinin Esed'in korumasına muhtaç olmadığını belirten Altay, Kılıçdaroğlu'nun "Türk Silahlı Kuvvetlerini Esad koruyor" demediğini, "Gözlem noktalarımızın bir kısmı, Suriye ordusunun hakimiyeti altında." dediğini anlattı.Kılıçdaroğlu'nu İdlib konusunda eleştiren Erdoğan'a cevap veren Altay, "Arzu ederse yanına damadını ve çocuklarını alsın. Bay Kemal seni İdlib sınırında bekliyor. Hadi gidin beraber. Hadi gidin İdlib'deki Mehmetçiğin yanına, gözetleme kulelerine. Bay Kemal hazır, sen de hazırsan 'Baş komutanım' diye caka satacağına Bay Kemal sınırda seni bekliyor. Bay Kemal buna hazır, sen de hazır mısın? Yarın gidelim." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, Amerika ve Rusya'nın insafına terkedilecek bir ülke olmadığını dile getiren Altay, "Türkiye'yi bir gün Amerika bir gün Rusya'yla Orta Doğu politikasını belirleme noktasında pinpon topuna çevirmek izansızlıktır." görüşünü öne sürdü.Altay, bir soru üzerine, CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 37. Olağan Kurultayı'nda koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığının görüş ve önerilerini dikkate alacaklarını belirtti.

Kaynak: AA