CHP Grup Başkanvekili Altay: "Sağlık Bakanı'na başarılar diliyoruz"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sağlık Bakanlığının reflekslerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum, olumlu buluyoruz.
11.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:55
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sağlık Bakanlığının reflekslerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum, olumlu buluyoruz. Sağlık Bakanı'na başarılar diliyoruz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, korona virüsüne ilişkin doktor milletvekillerinin toplantı yapacaklarını belirterek, "Virüsle ilgili ne gibi katkı sağlayabiliriz, geniş bir toplantı yapılacak. Hükümetin mücadelesine katkı sağlamak, izlemek, görüş, öneride bulunmak için komisyon kurulacaktır. Sağlık Bakanlığının reflekslerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum, olumlu buluyoruz. Sağlık Bakanı'na başarılar diliyoruz. İnşallah bu tehditten en az hasarla atlatırız. Virüsün ekonomik yansımaları olacaktır, turizm sektörü başta pek çok sektörün etkileneceği öngörülüyor. Hükümetimizin de ekonomik olarak alması gereken tedbirler olduğu açıktır. CHP samimi, yapıcı, olumlu katkıya hazırdır. Minimize etmek için alınacak önlemlere CHP katkı vermeye hazırdır. Genel Sekreteri arayarak Mecliste alınması gereken tedbirler olabileceği görüş ve önerilerimizi ilettik. Meclis Başkanı ile görüşebiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, korona virüsüne ilişkin doktor milletvekillerinin toplantı yapacaklarını belirterek, "Virüsle ilgili ne gibi katkı sağlayabiliriz, geniş bir toplantı yapılacak. Hükümetin mücadelesine katkı sağlamak, izlemek, görüş, öneride bulunmak için komisyon kurulacaktır. Sağlık Bakanlığının reflekslerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum, olumlu buluyoruz. Sağlık Bakanı'na başarılar diliyoruz. İnşallah bu tehditten en az hasarla atlatırız. Virüsün ekonomik yansımaları olacaktır, turizm sektörü başta pek çok sektörün etkileneceği öngörülüyor. Hükümetimizin de ekonomik olarak alması gereken tedbirler olduğu açıktır. CHP samimi, yapıcı, olumlu katkıya hazırdır. Minimize etmek için alınacak önlemlere CHP katkı vermeye hazırdır. Genel Sekreteri arayarak Mecliste alınması gereken tedbirler olabileceği görüş ve önerilerimizi ilettik. Meclis Başkanı ile görüşebiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Altay, Politika
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