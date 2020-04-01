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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "(İnfaz ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi)...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "(İnfaz ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi) Görüşmeler sonrası kanunun kamu vicdanını kanatmayacağı bir hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız" "Biz de konuya son derece insani hukuk kuralları içinde yaklaşacağımızın altını çiziyoruz" CHP...

01.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:52
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "(İnfaz ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi) Görüşmeler sonrası kanunun kamu vicdanını kanatmayacağı bir hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız"
"Biz de konuya son derece insani hukuk kuralları içinde yaklaşacağımızın altını çiziyoruz"
ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, infaz ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifiyle ilgili, "Görüşmeler sonrası kanunun kamu vicdanını kanatmayacağı bir hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz de konuya son derece insani hukuk kuralları içinde yaklaşacağımızın altını çiziyoruz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Altay, şöyle konuştu:
"Konuşmak mı suç adam öldürmek mi suç. Dolandırıcılar suç değil bunların hepsini salıverelim diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Konuşmak, mitinge katılmak, haber yapmak suç. Bunlar cezaevinde kalsın. Görüşmeler sonrası kanunun kamu vicdanını kanatmayacağı bir hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz de konuya son derece insani hukuk kuralları içinde yaklaşacağımızın altını çiziyoruz."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin vatandaşın en önemli hizmetlerinin yöneten birimler olduğunu söyleyerek, "Şu anda maske üreten belediyelerimiz var. Bütün kamu alanlarını steril hale getirdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için de çalışıyorlar. Vatandaş bu çalışmayı görünce bağış yapma talepleri oldu. Burada ne var. Bunu yaparken de belediyelerimiz yasal yetkisini kullanarak bu bağışları kabul etti. Yasaya göre belediye başkanları bu bağışları alabilir. Bu bağışlar belediye bütçesine alınacak ve oradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hepsi denetim altında. Şimdi siz hayır yapamazsınız diyorsunuz. Bunu bir kişi yapar diyorsunuz. Tamam o kişi yapsın ama belediyelerimiz de çözüm üretmek istiyor. Ayrışmanın zamanı değil. Evde kalmanın bir bedeli var, evlerde tutmamız lazım" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: ’(İnfaz ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi)...

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Politika

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "(İnfaz ile ilgili düzenlemelerin bulunduğu kanun teklifi)...
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