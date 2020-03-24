Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler - Haberler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

24.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:17
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Engin Özkoç, ceza infaz düzenlemesine dair bugün AK Parti'nin kendilerini bilgilendirdiğini, 'uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet' konusundaki hassasiyetlerini AK Parti Grubuna bildirdikleri söyledi. Özkoç, "Hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün içinde kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde karşılıklı görüşmeler devam edecek. Kendilerinin ifadesiyle ortak bir yasa haline getirme halinde çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.
Özkoç, korona virüs tehdidi nedeniyle insanların evde kalmalarını sağlamak için ekonomik ve sosyal koşullarının sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Yurttaşlarımıza bir soluk vermezsek insanlarımızı evde tutamaz, bu süreci atlatamayız. Genel başkanımızın 13 maddelik önerisi, sosyal devletin sorumluluklarını en az hasarla atlatabilmesi için gereken koşulları anlatmaktadır. Bu 13 maddenin hayata geçirilmesine yönelik 22 maddelik yasa teklifini bugün Genel Kurul gündemine taşıyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan gündeme dair değerlendirmeler

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Uyuşturucu Ticareti, Engin Özkoç, Politika

Haberin Videosu :

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

19:57: Kübra öğretmeni öldüren sanığa müebbet - Haberler 19:57: Putin, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti - Haberler 19:54: Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı - Haberler 19:52: Sağlık personeline ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de - Haberler 19:50: AK Parti İYİ Parti görüşmesi sona erdi - Haberler 19:22: Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading