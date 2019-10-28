CHP Grup Başkanvekili Özel: "29 Ekim 2023'e kadar ben yok, biz varız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kırgınlıkları, küskünlükleri, yorgunlukları, imkansızlıkları konuşmayacağız. Bugüne kadar getirdiğimiz ittifak içerisinde, ittifakı yıpratmak isteyen saray çevrelerinin ayak oyunlarına karşı her birimiz, '29 Ekim 2023'e kadar ben yok, biz varız. Mazeret yok çalışmak var. O güne kadar imkansızlık yok, fedakarlık var.' diyeceğiz." dedi.

Özel, CHP İl Başkanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılına gelinen bu süreçte en önemli kazanımları olan demokrasi ve parlamenter sistemin aşındırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Atatürk'ün tek adamdan alıp millete verdiği yetkinin milletin meclisinden alınarak, tırpanlanarak, azaltılarak ve fiilen meclis işlevsiz hale getirilerek tek adama doğru devredilmeye çalışıldığını savunan Özel, "Bugün Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023'e 4 yıl kalmışken bir gerçekle karşı karşıyayız. O günlerde 19 Mayıs'tan Cumhuriyet'in ilan edildiği güne kadar bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesi verilmişti. Cumhuriyet'i 100'üncü yılında katıksız gerçek demokrasi ve millet iradesiyle taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

Özel, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 29 Ekim 2023'te bir Cumhuriyet resepsiyonunun yapılacağına dikkati çekerek, birbirlerinin güzünün içine bakan, birbirine inanan, güvenen bundan önce yapabildiklerini bir kez daha yapma iradesini koyanlar olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı resepsiyonunda olacaklarını belirtti.

O resepsiyonun Atatürk Orman Çiftliği üzerine inşa edilen "kaçak saray"da değil, layık olduğu Çankaya Köşkü'nde yapılacağını öne süren Özel, şöyle devam etti:

"O resepsiyona bir davet üzerine katılınacak, altında bir Cumhurbaşkanının imzası olacak. O imza Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla sorunu olan, Cumhuriyet'in kurucularına hakaret ve iftira eden bir anlayışın değil, yattığı yerden 'İşte benim Cumhuriyetimin Cumhurbaşkanı dedirtecek' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir Cumhurbaşkanı olacak. Gerisi laf. Buna inanıyorsak buna göre çalışacağız. Kırgınlıkları, küskünlükleri, yorgunlukları, imkansızlıkları konuşmayacağız. Bugüne kadar getirdiğimiz ittifak içerisinde, ittifakı yıpratmak isteyen saray çevrelerinin ayak oyunlarına karşı her birimiz, '29 Ekim 2023'e kadar ben yok, biz varız. Mazeret yok çalışmak var. O güne kadar imkansızlık yok, fedakarlık var.' diyeceğiz."

Özel, dünyadaki en iyi demokratik parlamenter sistemin daha iyisini hedeflediklerinde, bu genç nüfusla, o günün yaratacağı umutla, bütün dünyanın Türkiye'ye duyacağı ilgiyle ve bütün imkanlarıyla Türkiye'yi hep beraber en iyi noktaya doğru götüreceklerini dile getirerek, "Onlar ne derse desinler, biraz önce fotoğrafını görünce bunu söylemeyi borç bildim. 432 kilometre yol yürüyüp, dünyanın en önemli sivil direniş hareketlerinden birisini yapan, hak, hukuk, adalet diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden de ittifak ortaklarından da terörist çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İYİ Parti'li yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA