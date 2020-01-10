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CHP Grup Başkanvekili Özel, Alaşehir'de

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Alaşehir Belediyespor'u ziyaret etti.

10.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:40CHP Grup Başkanvekili Özel, Alaşehir'de
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Belediyespor'u ziyaret etti.
İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özel, belediye hizmet binasında Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile görüştü.
Ziyarette, Özgür Özel'e adının yazdığı 45 sırt numaralı Alaşehir Belediyespor forması hediye eden Öküzcüoğlu, Özel'e takıma verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Öküzcüoğlu, kısıtlı bütçeyle iyi bir takım kurduklarını belirterek, "Tabii herkes bunu bilmiyor ama sayın vekilimiz Özgür Özel sayesinde takımımıza 2 futbolcu takviye ettik. Bunun için teşekkür ediyoruz. Dar bir bütçe ile çıktığımız yolda takımımızın başarılı olması bizleri mutlu ediyor." dedi.
Özgür Özel de ziyarete gittiği yerlerden kendisine çok sayıda forma hediye edildiğini aktararak, "Bu forma çok özel olacak. Alaşehir Belediyesi'ni kazanan ekibimizden böyle bir forma kazanmak bizim için önemli. Bundan sonra Alaşehir Belediyespor, her sezon yakaladığı başarıyla bir üst ligde oynayacak. Şampiyonlukları sürdürmenizi temenni ediyoruz." diye konuştu.
Formayı giyerek gazetecilere poz veren Özel, ilçedeki herkesin takıma destek vermesi gerektiğini, 5 sezon içinde Alaşehir Belediyespor'un yaşadığı şampiyonluklarla üst liglere tırmanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Alaşehir Belediyespor, Özgür Özel, Alaşehir, Güncel

Kaynak: AA

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