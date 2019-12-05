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CHP Grup Başkanvekili Özel: "Ceza indirimleri konuşulmalı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ceza indirimleri konuşulmalı. İnfaz rejimi dediğimizde kadınlarımızı, çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı konuşmak da lazım" dedi.

05.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:35CHP Grup Başkanvekili Özel:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ceza indirimleri konuşulmalı. İnfaz rejimi dediğimizde kadınlarımızı, çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı konuşmak da lazım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, ceza indirimine ilişkin olarak, "Af konusunda sözünüzü tutacaksanız. İlgili komisyonu toplantıya çağırın afsa af, infaz rejimiyse infaz rejimi. Ceren Özdemir infaz rejiminin kurbanıdır. Ceza indirimleri konuşulmalı. İnfaz rejimi dediğimizde kadınlarımızı, çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı konuşmak da lazım. 'Küstüm oynamıyorum' demek yerine parlamentonun gereği yasaların arasında durup ilgili komisyonu toplantıya getirmek. Milleti af bekleyişine soktuysanız oturup konuşmalıyız" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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