CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı.
TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin sunum yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan fotoğraflar gösterdi. Özel'in gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu. - ANKARA