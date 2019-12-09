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CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı.

09.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:41CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı.


TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin sunum yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan fotoğraflar gösterdi. Özel'in gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu. - ANKARA


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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