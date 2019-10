CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Eğer siz Suriye 'de filleri tepiştirirseniz altta çimenler ezilir. Filler, ABD, Rusya, dolaylı olarak İran ve Çin, Suriye'de tepişti Türk ve Suriye halkları ezildi. Aylan bebek boğulduysa bu fillerin tepişmesinden boğuldu. Dünya kadar şehit vermişsek, hep filler tepişirken yanlış işler yaptığımızdan oldu." dedi.Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.CHP TBMM Grubu'nun bugün basına kapalı yapılan grup toplantısında, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin değerlendirildiğini belirten Özel, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Aykut Erdoğdu'nun, bütçeye yönelik sunum yaptığını anlattı.Bütçeye yönelik 6 masa oluşturduklarını, bu 6 masanın etki, ilgi alanında olan 11 bakanlık belirlediklerini anlatan Özel, CHP'nin ilgili komisyon üyeleri, danışmanları, grup danışmanları, ilgili genel başkan yardımcısı, KİT Komisyonu üyeleri, genel merkez ve gruptan birer koordinatör, gönüllü katkı sağlayan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.Özel, halkın değil sarayın bütçesi olduğunu somut kanıtlarıyla ortaya koyacaklarını, kamuoyunun, çok renkli, iddialı bir bütçe muhalefetini izlemeye hazır olmasını istedi."Kendi maaşını belirlemiş"Bütçeyi bir siyasi partinin genel başkanının, "tek adamın" yolladığını öne süren Özel, "Bütçede, tek adam kendi maaşını ne yapmış diye baktık. Demokrasilerde, kendi maaşına karar veren tek adam, bizim başımızdaki tek adamdır. Bu tek adam, 74 bin 500 lira olan maaşını, kendi kendine 81 bin 250 lira olarak belirlemiş, Meclise yollamıştır. 6 bin 750 lira zam yapıyor. Zam, 3 asgari ücretten fazla. Bu tek adam işçiye yüzde 3, memura yüzde 4, kendi maaşına yüzde 9 zammı patlattı." dedi.Özel, memurun, asgari ücretlinin kira ödediğini, Cumhurbaşkanı'nın sarayda kira, doğal gaz ödemediğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın bile Beyaz Saray'da kira ödediğini, kişisel mutfak harcamalarını kendi maaşından karşıladığını söyledi.-"CHP'yi dinlememenin maliyeti bu kadar ağır mı olmalıydı?"Soçi Zirvesi'ni de değerlendiren Özel, Ekim 1998'de Adana Mutabakatı'nın imzalandığını, son 1 yılda CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün 12, kendisinin de 5 kez bu konuyu dile getirdiğini anımsattı.Özel, "Sen Şam rejimiyle iletişim halinde olursan, konuşabilirsen, Adana Mutabakatı her sorunu çözer" dediklerini anlatarak, "Biz bunları söyledik, onlar burun büktü. Sonuçta dünya kadar şehit vermişiz, bir sürü gazimiz var, ekonomik güçlük ve zorluk içinde bir sürü asgari harcama yapmışız, sonuçta dönüp dolaşıp Soçi'de Adana Mutabakatı'na gelmişler. Değdi mi? CHP'yi dinlememenin maliyeti bu kadar ağır mı olmalıydı? 'Gelinen noktadan memnunuz, dediğimiz yere geldiler' mi diyelim. Dediğimiz yere geldiler ama nasıl memnun olalım, bu kadar vatan evladı şehit olmuşken, bu kadar gazi varken, bu kadar analar gözyaşı dökmüşken." diye konuştu.Barışa hizmet eden her anlaşmanın, iyi bir anlaşma olduğuna işaret eden Özel, Türkiye'nin terör odaklarını uzaklaştırmaya uğraşırken, Türkiye'ye, "Kamışlı'da Rusya ve Suriye olacak, sen girmeyeceksin" denildiğini söyledi.Özel, "Mümbiç ve Tel Rıfat konusunda, YPG ile rejimin yaptığı anlaşmayı, Rusya Türkiye'ye kabul ettiriyor. Attıkları her adım, söyledikleri her söz daha önceki tezlerini çökertiyor hem ABD'nin söylediğini doğruluyor. Eğer siz Suriye'de filleri tepiştirirseniz altta çimenler ezilir. Filler, ABD, Rusya, dolaylı olarak İran ve Çin, Suriye'de tepişti Türk ve Suriye halkları ezildi. Aylan bebek boğulduysa bu fillerin tepişmesinden boğuldu. Dünya kadar şehit vermişsek, hep filler tepişirken yanlış işler yaptığımızdan oldu." değerlendirmesinde bulundu.CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş'in, "CHP, FETÖ tarafından teslim alındı." sözlerinin sorulması üzerine Özel, Ateş'in, kendisini siyaseten gündeme getirebilmek için, geçmişte önemli görevlerde bulunduğu partisine doğrudan, kasten ihanet ettiğini belirtti. Özel, sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını, kişisel çıkar, gündemde kalmayla ilgili olduğu için ayıpladıklarını, kınadıklarını kaydetti.