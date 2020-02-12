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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günleri AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasını gündemine alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin oylarının yüzde 40'ın altına düştüğünü bu nedenle psikolojik üstünlüklerini kaybettiği söyledi. Özel, Erdoğan'ın muhalefeti eleştirmek için çarşamba günleri Meclis'te konuştuğunu da belirtti.

12.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:06CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti

Siyasetin gündemi son günlerdeki FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları nedeniyle giderek ısındı. Parti liderlerinin karşılıklı açıklamalarına kurmayları da dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günleri düzenlediği grup toplantılarını eleştirdi.

ERDOĞAN, ELEŞTİRİLERİ DİNLEMEK İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜ KONUŞUYOR

Siyasi anket sonuçlarına göre üstünlüğün muhalefette olduğunu, iktidarın oy oranının yüzde 40'ı bulamaz hale geldiğini öne süren Özel, muhalefetin psikolojik üstünlüğünün, iktidarın Meclis'teki grup toplantısını salı günü yerine muhalefetin eleştirilerini dinleyerek çarşamba günü gerçekleştirme noktasına getirdiğini savundu.

"MUHALEFETE MUHALEFET EDENLERİ NOT EDİYORUZ"

İktidarın, "bir televizyon kanalının CHP'ye husumetle algı operasyonu için hazırladığı videoya sığınacak durumda olduğunu" ileri süren Özel, "Eğer ülkenin Cumhurbaşkanı bir özel televizyon kanalının VTR'lerini ana muhalefet partisini eleştirmek, cevap vermek için kullanıyorsa vay haline. Muhalefete muhalefet edenleri bir kenara not ediyoruz. Bu konuda karşımızdakilerin telaşı, suçluların telaşıdır." diye konuştu.

CHP'NİN İDLİP TAVSİYELERİ DİNLENMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib ve Suriye meselesi konusundaki açıklamalarına da değinen Özel, CHP'nin, İdlib'deki 12 gözlem noktası ve askerlerin güvenliğinin sağlanması yönündeki tavsiyelerinin hükümet tarafından dinlenmediğini, Rusya'nın koordinatlarını verdiği Türk varlıklarının rejim tarafından vurulduğunu öne sürdü.

"MEHMETÇİK NEDEN ORADA ŞEHİT OLUYOR?' VİCDANLARIN SORUSU"

CHP'li Özel, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının, Suriye rejiminin kontrolünde kaldığını savunarak, "Her şehitten sonra dönüp 'bedelini ağır ödettik' denilmesini kabul etmiyor, reddediyoruz. Bedelini ne ile ödetirseniz ödetin, kamuoyuna bunu söylüyorsunuz ama gerçeklik nedir, ortada yok. Velev ki söylediğiniz her şey doğru, bir Mehmetçiğin tırnağı başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Bir tek Mehmetçiğin hayatına milyon misliyle karşılık verseniz bizim bağrımız, anaların bağrı yanıyor. 'Mehmetçik neden orada şehit oluyor?' sorusu siyasetin sorusu değilse de vicdanların sorusudur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Suriye meselesinde diplomasinin kullanılmasını isteyerek, Mehmetçiklerin hayatını kaybetmesinin ve yurtlarına dönmeyecek yeni sığınmacıların Türkiye'ye gelişlerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel

Kaynak: AA

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