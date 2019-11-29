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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Macron'un ifadeleri hadsizliktir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerine ilişkin, "Macron'un ifadeleri bir bütün olarak değerlendirilirse hadsizliktir.

29.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:08CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'nin NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerine ilişkin, "Macron'un ifadeleri bir bütün olarak değerlendirilirse hadsizliktir." dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret eden Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türkiye'nin NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine" yönelik sözlerine ilişkin soru üzerine Özel, bu açıklamanın müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi.
Özel, şöyle konuştu:
"Macron'un ifadeleri bir bütün olarak değerlendirilirse hadsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırının ötesinde yaşananlarla ilgili Meclisin kararıyla Mehmetçiğimiz özenle bir operasyon yürütmüştür. Macron'un Türkiye'ye karşı yaptığı meydan okuma, müttefiklik ruhuna uygun bir davranış olmamıştır. Bu konuda Macron'un değerlendirmelerini doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz."
"Kumpası kuranlar amaçlarına ulaşmıştır"
Özel, Külliye'ye giden CHP'li ile ilgili tartışmaların ülkedeki ekonomik gündemi unutturduğunu, gerçek sorunların konuşulmamasının hükümete yaradığını savundu.
Bu işin failini de bundan en çok yararlananların arasında aramak gerektiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:
"CHP bu tartışmayı, Muharrem İnce'nin de açıklamalarıyla geride bırakmıştır. Kurulan kumpaslara göre çok daha dikkatli olmak ve tüm CHP'liler olarak et ve tırnak gibi bir arada olmak son derece önemlidir. Kumpası kuranlar bir haftalık tartışmayla amaçlarına ulaşmışlardır ama en sonunda emellerine ulaşamayacaklardır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarını eleştiren Özel, "Sayın Bahçeli, burada bir sorun olduğunu görüyor ama buna paranın yeterli olmadığını söylüyor. Bunun için de sınır ötesi operasyonu, terörü bahane ediyor. Bu, doğru bir yaklaşım değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bir terör örgütünün varlığı, emekliliğini çoktan hak etmiş kişilerin emekliliğe erişimine engel olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Emmanuel Macron, Özgür Özel, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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