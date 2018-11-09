CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "İnsanların İzlemesinden Rahatsız Olacakları Tutum Sergilemek Hiçbir...

09 Kasım 2018 Cuma 17:22



09 Kasım 2018 Cuma 17:22

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "İnsanların izlemesinden rahatsız olacakları tutum sergilemek hiçbir milletvekilimizin hakkı da, hukuku da değil"ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Milletin karşısındayız. Konuşma üslubumuza dikkat etmek zorundayız. Sıradan bir insanın kullandığı konuşma üslubuyla televizyon kanallarında, milletimizin evine kadar girip orada insanların izlemesinden rahatsız olacakları tutum sergilemek hiçbir milletvekilimizin hakkı da, hukuku da değil" dedi. Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin televizyon programlarında ve basın toplantılarında parti programı, seçimin bildirgesi ve yetkili karar organlarına aykırı tutum sergileyemeyeceklerinin altını çizerek, "Milletvekillerimiz Cumhuriyet Halk Partisi kimliklerini taşıdıkları sürece partimizin politikalarına bağlı kalmak zorundadırlar. Bu parti disiplinidir. Hiçbir milletvekilimiz milletimizin değer yargılarını küçümseyen bir anlayışla konuşamaz ve terbiye sınırlarını aşan bir üslupla partimizin kurumsal kimliğini küçük düşüren davranışlarda bulunamazlar. Sayın Öztürk bey disipline sevk edilmesine neden olan televizyon programındaki konuşmasına benzer bir üslupla bugün bir basın toplantı gerçekleştirmiştir. Partimizin yeni Merkezi Yönetim Kurulunda yer almamasının kendisinde oluşturduğu ruh hali maalesef üzüntü vericidir. Konu, Grup Disiplin Kurulu'nun gündemindedir. MYK tarafından da değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın Kılıçdaroğlu'na ağır sözler kullanmasına ilişkin soruya Özkoç, "Alınmış olan bir Disiplin Kurulu kararı vardı. Ancak Yönetim Kurulumuz açıklamalarla ilgili ek belge düzenleyerek görüşecektir" şeklinde konuştu. Özkoç, milletvekillerinden televizyon programlarına ve basın toplantılarına çıkmadan önce bilgi vermelerini istediklerini belirterek, "Milletin karşısındayız. Konuşma üslubumuza dikkat etmek zorundayız. Sıradan bir insanın kullandığı konuşma üslubuyla televizyon kanallarında, milletimizin evine kadar girip orada insanların izlemesinden rahatsız olacakları tutum sergilemek hiç bir milletvekilimizin hakkı da, hukuku da değil. O yüzden arkadaşlarımıza da diyoruz ki; davranış biçimlerimizde, tarzlarınızda dikkate edelim. Her milletvekilinin her konuda bilgisi olması gerekir" dedi. Özkoç, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın bugün yaptığı basın toplantısında kullandığı ifadelerle ilgili olarak Grup Yönetimi'nin toplantı yapacağını söyleyerek, alınacak karara göre Parti'nin MYK'sını da bilgilendirileceklerini ifade etti.