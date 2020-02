CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Savunma Sanayii Başkanı Demir'e tepki Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tank paleti fabrikasında ticari araç üretildiğini öne sürerek, "Her adımı gizli, her adımı yalana karışmış bir süreci ilmek ilmek ortaya çıkartıyoruz. CHP olmasaydı, Türkiye ne tank palet peşkeşini ne Altay tankı ihalesini ne Katar ordusunu ne de üretimin başlamadığını bilecekti." dedi.Özkoç yaptığı yazılı açıklamada, Altay tankı seri üretim ihalesi sözleşmesinin 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalandığını, ancak hala herhangi bir üretimin gerçekleşmediğini belirtti.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in süreç ile ilgili sorumluluğunun bulunduğunu ifade eden Özkoç, şunları kaydetti:"Altay tankı seri üretim ihalesi, sizin başkanlığınızda yapıldı. İhale sözleşmesinde bizzat sizin imzanız var. Sözleşmenin imzalandığı gün, sosyal medya hesabınız üzerinden, 'İlk Altay tankı, 18 ay sonra teslim edilecek. Hayırlı olsun' açıklamasını yaptınız. Sizin açıklamanız uyarınca, ilk tankın Mayıs 2020'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi gerekiyor. Altay tankı ihale sözleşmesini, sen imzaladın, 'ilk tank 18 ay sonra teslim edilecek' açıklamasını sen yaptın. Aradan 14 ay geçmiş, bir tek çivi çakılmamış. 'Bilemedik, öngöremedik' ne demek? Derhal istifa et."Özkoç, Altay tankı ve üretimi için devredilen tank paleti fabrikasının uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olduğunu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, özelleştirme ile ilgili "TSK'nin bir an önce tanka ihtiyacı var. Tankın yapılması için elimizden gelen neyse bunu hep birlikte milletçe yapmamız lazım" dediğini anlattı.Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin ise Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesini savunurken, "Tank palet fabrikası, tanklarımızın üretimi için tahsis edilmiştir." açıklaması yaptığını ifade eden Özkoç, şunları kaydetti:"Ethem Sancak ise 'Silahlı Kuvvetler bir an önce tank istiyor. Arifiye'nin imkanlarını kullanarak, tankları zamanında teslim edeceğiz' dedi. Aylardır hepimize, tüm kamuoyuna, Altay tankının tank palet fabrikasında üretildiği, bunun acil bir iş olduğu yalanı anlatılıyor. 14 ay sonra, Altay tankı için tek bir çivinin çakılmadığını söylüyorsunuz. 'Biz motor için böyle koşullar oluşacağını bilmiyorduk, düşünemedik, öngöremedik'... Vicdandan, akıldan, beceriden yoksun bir açıklama kabul edilemez. O görevden derhal istifa edin. Ana ocaklarına şehit ateşinin düştüğü bu günlerde, ülkemizin böyle arka hesaplarla, peşkeşle, beceriksizlikle kaybedecek vakti yok.Tank palet fabrikası, ordumuzun en büyük tesislerinden bir tanesi ve işçimizle, mühendisimizle, depomuzdaki malzemelerimizle devrettiler fabrikayı. Ordumuzun tesisi içinde BMC, kendi ticari aracını üretiyor. Yazıklar olsun. Bir de bize ders çalışmamızı söylüyorlar. Her adımı gizli, her adımı yalana karışmış bir süreci ilmek ilmek ortaya çıkartıyoruz. CHP olmasaydı, Türkiye ne tank palet peşkeşini ne Altay tankı ihalesini ne Katar ordusunu ne de üretimin başlamadığını bilecekti. Biz dersimizi çok iyi çalışıyoruz, siz aklınıza, vicdanınıza ve bürokrat kimliğinize sahip çıkın."