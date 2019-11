CHP Grup ToplantısıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "CHP olarak biz adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız"ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP olarak biz adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Lösante'nin açılması için çağrı yaparak, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Lösante'nin açılması için de çağrı yapıyorum. İnşallah bu konuda atılan önemli bir adım var ama hastane açılmıyor. Onun açılması lazım, aileler bekliyorlar" ifadelerini kullandı.Eren Erdem'in serbest bırakılmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "490 gün hapiste kaldı. CHP olarak biz adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız" dedi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilen Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine değinen Kılıçdaroğlu, "Gitti baktı ki, RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. Bunun doğru olmadığını, atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Bir yolsuzluk olayını dillendiriyor. Sen misin dillendiren, oturuyorlar RTÜK yönetiminden 6 kişi, Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. 600 kişi seçti, 6 kişi düşürdü" diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Enflasyon 'şu olacak' diyor, bir süre sonra TÜİK açıklıyor rakam şu diye. Ben inanmıyorum, ama esnaf çiftçi inanır mı bilmiyorum. Vergi enflasyonu ne kadar? Yüzde 22.8. Zam gelince 22.58, enflasyon var, zam yapıyor. Zam geliyor, habire enflasyon düşüyor" ifadelerini kullandı. Suriye 'de stratejik hataların yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin uluslararası konumunu göz ardı etmek ya da iyi okuyamamak. Türkiye'nin Ortadoğu'da maceracı bir politikaya sürüklenmesinin nedenlerinden biri olmuştur. Emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmak. Üzülerek ifade edelim ki, Türkiye, "Suriye'ye demokrasiyi getireceğiz" söylemi ile emperyal güçlerin Ortadoğu'daki taşeronluğuna soyunmuştur.Musul Başkonsolosluğunun basılmasına edilgen, usulen tepki vermek. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu IŞİD terörü örgütü tarafından 11 Haziran 2014 tarihinde basılmış ve 48 Konsolosluk çalışanı 101 gün süre ile alıkonulmuştur.Türkiye, IŞİD terörü ile etkin mücadele etmemiştir. IŞİD terörü ile mücadele etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü riske sokmak. Türkiye, çok haklı olarak IŞİD'le mücadeleyi öncelikli hedef olarak gündemine alsaydı ve bu mücadeleyi verseydi, Birleşmiş Milletler'deki konumu güçlenecek ve ayrıca insanlığa sağladığı büyük yararlarla, dünyanın gözünde olumlu anlamda çok farklı bir yerde olacaktı" şeklinde konuştu.