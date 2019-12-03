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CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir torba yasa gelmişti, termik santrallerle ilgili düzenlemeler vardı.

03.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:47CHP Grup Toplantısı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir torba yasa gelmişti, termik santrallerle ilgili düzenlemeler vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. Bunlara baca takın sorunu çözün diye. Dinlemediler, dediler ki 2.5 yıl daha erteledik. Sonra Erdoğan bunu veto etti. Memnunuz veto ettiği için" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehit ve gazileri için 309 milyon lira para toplandığını hatırlatarak, "Paranın nereye gittiği belli değil. Hala açıklayamadılar. Bu para nereye gitti? 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bağış kampanyası düzenlendi. 52 milyon lira para toplandı. Bu para nereye gitti? Çocuğunu terör saldırısında kaybetmiş aileye bağlanan aylık ise 121 lira 96 kuruş" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın veto ettiği yasayla ilgili de "Bir torba yasa gelmişti, termik santrallerle ilgili düzenlemeler vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. Bunlara baca takın sorunu çözün diye. Dinlemediler, dediler ki 2.5 yıl daha erteledik. Sonra Erdoğan bunu veto etti. Memnunuz veto ettiği için" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: İHA

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