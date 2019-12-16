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CHP Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Barut, güven tazeledi

CHP Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Barut, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa getirildi.

16.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:48CHP Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Barut, güven tazeledi
CHP İlçe Başkanı Ahmet Barut, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa getirildi.
İlçe Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen seçimde 98 delegeden 95'i oy kullandı.
Seçimde 71 oy alan mevcut ilçe başkanı Ahmet Barut, başkanlığa yeniden seçildi.
Kongrenin ardından açıklama yapan Barut, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
İlçeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Barut, "Halkımız bizden hizmet, gençlerimiz bizden iş imkanı bekliyor. Gülnar için projelerimiz hazır ve inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Barut, Gülnar, Güncel

Kaynak: AA

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