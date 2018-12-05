CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç Kimdir?

31 Mart Yerel Seçimlerine doğru CHP, Gümüşhane İli Belediye Başkan adayını belirledi. Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç oldu. Peki, Bedri Ağaç kimdir?

BEDRİ AĞAÇ KİMDİR?

Bedri Ağaç, 1966 tarihinde Gümüşhane Beyçam Köyü'nde dünyaya geldi. Babası emekli öğretmen Necip Bey, annesi ise emekli öğretmen Arife Hanım'dır. İlkokulu Gazipaşa İlkokulu'nda, orta öğrenimini Atatürk Ortaokulu'nda tamamlayan Ağaç, 1984 yılında İstanbul Kuleli Askeri Lisesi, 1988 yılında Kara Harp Okulu ve 1989'da da Kara Kuvvetleri Ulaştırma Okulu'nu tamamladı.

NATO KARARGAHINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Yaklaşık 20 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Komutanlık yapan Ağaç, Ulaştırma Okulu ve Lojistik Okulu'nda öğretmenlik de yaptı. Kolordu Karargâhı ve NATO Karargâhı'nda Plan Subaylığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terörle mücadele kapsamında görev aldı.

YURT DIŞINDA GÖREVLERDE BULUNDU

Bedri Ağaç, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da bir yıl eğitim aldı veAmerikan Ordu Lojistik Akademisini birincilikle bitirdi. Yurtdışında 2 yıl kalarak birçok toplantı, seminer ve çalışmalara katıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Bingöl, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Ukrayna, Almanya ve İtalya'da değişik rütbe ve görevlerde bulundu.

CHP İL BAŞKANI OLDU

2007 yılında Yarbaylığa terfi etti ve özellikle 1992 yılında Bingöl'de gerçekleşen terörle mücadeledeki önemli rolüyle bilinir. 30 Ağustos 2008'de TSK'dan kendi isteği ile emekli oldu. 2009 yılında CHP'den Gümüşhane Belediye Başkanı adayı oldu. 2009 yılında kurulan Türkiye Değişim Hareketi'nin İl Başkanlığını yaptı. 2015 yılında ise CHP tarafından Gümüşhane İl Başkanlığına getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Bedri Ağaç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Gümüşhane Belediye Başkan ada