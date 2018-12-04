CHP Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kaya Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Gümüşhane Şiran Belediyesi Başkan adayı olarak Hüseyin Kaya'yı seçti.
HÜSEYİN KAYA KİMDİR?
Hüseyin Kaya, 1966 Şiran Eldiğin Köyünde dünyaya geldi. Kurtuluş savaşı gazisi Şiran Babacan köyünden İbrahim Çavuş'un ve Çanakkale savaşında yer almış Eldiğinli Ali Oğlu Hüseyin'in torunudur.
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN EMEKLİ OLDU
Elektrik teknikeri olan Kaya, Gebze Belediyesi Otobüs koordinatörlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından emekli oldu. Şiran Eldiğin Köyü Derneği üyesi ve Şiran Dernekler Federasyonu (ŞiDEF) Genel Kurul delegesi.
GÜMÜŞHANE ŞİRAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU
Evli ve 3 çocuk babası Kaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den, Gümüşhane Şiran Belediye Başkan adayı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi,Gümüşhane,Şiran
04 Aralık 2018 Salı 15:16