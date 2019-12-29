Haberler » Güncel » CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı - Haber

CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.

29.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:22 CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
CHP İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.
Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mevcut ilçe başkanı Çetin Metin Karakoç'un tek listeyle girdiği kongrede yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim Kurulunda Mustafa Karakoç, Satılmış Hasgül, Hüseyin Yücel, Cevat Özkan, Hasan Özcan, Hasan Gülmez, Gönül Gökırmak, Selahattin Özcan, İbrahim Erol ve Arif Çamlı yer aldı.
Kongreye CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Günal Genç, Abana İl Genel Meclis Üyesi Ercan Öztürk, Daday İl Genel Meclis üyesi Atilla Bayram Pirci, Taşköprü CHP İlçe başkanı Özkan Kesgin ve partililer katıldı.
Kullanılan oyların tamamını alan Çetin Metin Karakoç güven tazeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Çetin Metin, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:04   Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:02   Eşi tarafından öldürülen Ferhat Kırış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haber
18:00   5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü - Haber
18:00   Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı - Haber
17:56   Bangladeş'de soğuk hava 50 can aldı - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
16:32   Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
29.12.2019 18:06:31