CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu. Peki, CHP Hatay Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Lütfü Savaş hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

23 Mart 1965 tarihinde Antakya'da doğan Doç. Dr. Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesinde geçirdi.1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde Doktorluk görevinde bulundu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nin kuruluşunda görev aldı. Eski Devlet Hastanesinin Mustafa Kemal Üniversitesi'ne kazandırılması ve Araştırma Hastanesinin açılmasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2007 yılında Doçent oldu. 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

DAHA ÖNCE AK PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKANI OLMUŞTU

Kendisini milliyetçi bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47.3 oyla seçimleri kazandı.Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri'nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu.Ancak 2014 Türkiye yerel seçimleri'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldı.

HATAY'IN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen annesinin telkinleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterildi. %41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Hatay'ın mevcut Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.