Chp hatay milletvekili tokdemir: pamuk için gerekli tedbirler acilen alınmalı

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, ziraat odaları başkanları ve bir grup çiftçi ile birlikte pamuk tarlasında buluştu. Tokdemir, Amik Ovası çiftçisinin mağdur olduğunu belirterek, hükümetin acil tedbirler alması gerektiğini söyledi.Çiftçilerle gittiği pamuk tarlasında konuşan Tokdemir, Amik Ovası'nın verimli araziler olduğunu söyledi. Geçen yıl dekar başına 600 kilo pamuk alınan Amik Ovası'nda bu yıl rekoltenin çok ciddi anlamda düşüş gösterdiğini belirten Tokdemir, "Ne yazık ki, çiftçi geçen yıllarda dekar başına 600 kilo ürün elde ederken bu yıl rekolte çok düştü. Geçen yıl pamuklarımızı 4,5 TL'den satarken bu yıl piyasada 3 TL civarındadır. Bunun yanı sıra geçen yıla göre, aralarında ilaç, gübre, sulama akaryakıt olmak üzere girdilerde de çok ciddi artışlar oldu" dedi.Sulama döneminde yüksek elektrik faturalarının çiftçinin canını yaktığını sözlerine ekleyen Tokdemir, "Devletimize, mevcut iktidara sesimizi duyurmak için buradayız. Çiftçimize acilen destek istiyoruz. Bu yıl itibari ile dekar başına en az masraf bin 300 TL'dir. Dönüm başına elde ettiğimiz ürünü bugünkü fiyatla çarptığımız zaman çiftçi 300-400 lira gibi ciddi bir zararla karşı karşıya kalmaktadır" diye konuştu.

PAMUK DESTEKLEME ARTMALI

Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Tokdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Çiftçiler, bu yıl ciddi zarar karşısındadır, kışı nasıl geçireceğini düşünmektedir. Çözüm ise bir an önce pamuk desteklemenin ciddi olarak artmasıdır. Ayrıca Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan borçların bir yıl faizsiz ertelenmesidir. Eğer ki bu sesimize kulak veren iktidar gereğini yapmazsa gelecek yıl kimse pamuk ekemez duruma gelecektir. Ekilemeyince de tekstil sektörü zaten yetersiz olan ürün nedeniyle tümünü ithal eden dışarı döviz ödeyen durumla karşı karşıya kalırız. Onun için burada bölge çiftçileri ile birlikteyiz. İktidar sesimizi duysun lütfen sıkıntılara tedbirler alınsın."

FAİZLER ERTELENSİN

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay ise, tarım sektöründe ciddi sıkıntılar olduğunu, katma değeri yüksek ürünlerin başında pamuğun geldiğini, Türkiye'de tekstil sektörünün dışarıdan ithal edilen pamukla fonlandığını belirtti. Okay, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu balya miktarı 1 milyon 400 bin tonlara gerilemiştir. Bunu da bu yıl için 900 bin tonla üretim karşılamaktadır. Ciddi bir başarıdır. 900 bin tonun seneye düşmemesi gerekir. Çiftçi pamuğa destek verilerek korunmalıdır. 1500 lira destek verilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca, Ziraat Bankası, tarımsal kredilerin ödeme günü de yaklaşmaktadır. Bu yıl ilaçlar yetersiz kaldığı için ürün kaybı mevcuttur. Yeterli gelir elde edilemeyeceğinden dolayı borçlar ödenemeyeceği için bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi yararlı olacak ve çiftçi gelecek sezonda pamuk ekiminden kopmayacaktır" dedi.