17 Aralık 2018, 18:31
»»

CHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Ali Oğuz Kimdir?

CHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Ali Oğuz Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Hatay Payas Belediye Başkan adayı Ali Oğuz oldu. Peki, Hatay Payas Belediye Başkan adayı olan Ali Oğuz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Hatay Payas Belediye Başkan adayı Ali Oğuz oldu. Peki, CHP Hatay Payas Belediye Başkan adayı olan Ali Oğuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ali Oğuz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ OĞUZ KİMDİR?

Ali Oğuz, 1961 yılında Hatay'ın Payas ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Payas'ta okuyan Oğuz, 1979 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümüne girdi. Okulu yarıda bırakan Ali Oğuz, 88 – 96 yılları arasında demir – çelik sektöründe yönetici olarak çalıştıktan sonra 2001 yılına kadar nakliyecilikle beraber inşaat malzemeleri ticareti yaptı. Ali Oğuz, 2002 yılının Mart ayında Payas Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanlığına seçildi. Oğuz, evli ve biri Mühendislik bölümü 2.sınıf, diğeri ilköğretim 6.sınıfta okuyan 2 çocuk babasıdır. Ali Oğuz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin, Hatay'ın Payas ilçesi Belediye Başkan Adayı oldu.

CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş Kimdir?CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail Taş Kimdir?

CHP Karabük Belediye Başkan Adayı Mehmet Durum Kimdir?CHP Karabük Belediye Başkan Adayı Mehmet Durum Kimdir?

CHP Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz Kimdir?CHP Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz Kimdir?

CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç Kimdir?CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç Kimdir?

CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik Kimdir?CHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik Kimdir?

CHP EdirneCHP Edirne'nin İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Örs Kimdir?

CHP Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı Erol Dübek Kimdir?CHP Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı Erol Dübek Kimdir?

CHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Ormankıran Kimdir?CHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Ormankıran Kimdir?

CHP Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizer Kimdir?CHP Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizer Kimdir?

CHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İlhami Bozan Kimdir?CHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İlhami Bozan Kimdir?

CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş Kimdir?CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi,Hatay,Payas,Ali Oğuz