CHP Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

CHP Havza
İlçe Başkanlığında, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe başkanlığındaki programa CHP Samsun
milletvekilleri Kemal Zeybek
ve Neslihan Hancıoğlu
, CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban, ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.
Hancıoğlu, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye
ve İslam alemine güzel günler getirmesini temenni etti.
Zeybek de bayramları sevgi ve barış içinde daha büyük bir kucaklaşmayla geçirmek istediklerini vurgulayarak, "Ülkemiz farklı kültürel renklere sahip bir ülke. Bu kültürel zenginlik içinde bir bayrama daha eriştik. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı
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