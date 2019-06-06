06.06.2019 17:16
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CHP Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

CHP Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

CHP Havza İlçe Başkanlığında, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP Havza İlçe Başkanlığında, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe başkanlığındaki programa CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban, ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.
Hancıoğlu, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye ve İslam alemine güzel günler getirmesini temenni etti.
Zeybek de bayramları sevgi ve barış içinde daha büyük bir kucaklaşmayla geçirmek istediklerini vurgulayarak, "Ülkemiz farklı kültürel renklere sahip bir ülke. Bu kültürel zenginlik içinde bir bayrama daha eriştik. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Havza, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel