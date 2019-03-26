Chp-Hdp İttifakının Belgesi

Kaynak: İHA

HDP ve CHP'nin Manisa Turgutlu'da ittifak karşılığında belediyeyi parsel parsel bölüştükleri görüşmeler kayıt altına alınarak, sonunda protokol imzalandığı ortaya çıktı.CHP ile HDP arasındaki kirli ittifakın belgesi ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TRT Haber programında yayınlanan telefon görüşmelerine ait kayıtlarda, HDP'ye 3 meclis üyeliği, 1 belediye başkan yardımcılığı ve belediyeye bağlı bir kuruluşun verilmesini içeren ifadeler yer alıyor.Abdulvahap Ç. ve Hasan G. adlı kişiler arasında gerçekleşen görüşmede konuşulan ifadeler şöyle:Abdulvahap Ç.: Çalıştığımız için yani onun doğrultusu bunun doğrultusu yok. Yani doğru olan neyse biz onu yürütmeye çalışıyoruz orada herkes rahat olsun. Yani bazı arkadaşlar dar düşündüğü için başka yere çeker ama bizim esaslarımız tektir onun dışında pek bir şey yoktur. Tamam sana söz veriyoruz evet sen şimdi bizim imzaladığımız metni oku ondan sonra biz (bir kelime söylüyor anlaşılmıyor) geçelim. Şimdi arkadaşın okuyacağı şey.Bayan şahıs: Meclise sunulacakAbdulvahap Ç.: Biz bunu öteki arkadaşlarla yani CHP ile öteki solcu tartışmalar sonucu bu şeyleri biz bunu imza altına almışız karşılıklı imza atmışız imza vermişiz imza almışız. Bu şu anda protokolümüzdür. O arkadaş bunu size aktaracak ona göre bir açılım yapsın.Akabinde Hasan G. söz alıyor, (elindeki yazılı metni okumaya başlıyor)Hasan G.: Bu metin mecliste okunacak bunu aktarımla birlikte söylemek için okuyoruz protokol metni üzerine;(a) Bu metin iki partinin CHP, HDP'nin demokratik güç birliğini sağlama ve geliştirme ihtiyacından doğmuştur. Bu sebeple partiler gerek seçim sürecinde gerekse de seçim sonrasında yerelde demokratik güç birliği ilişkisinin sağlıklı yürütülmesi ve geliştirilmesi için bir koordinasyon kurulu kuracaktır. Kurulacak koordinasyon en az 2 en fazla 5 partili üye ile temsil edilecektir. Koordinasyon yerelde gelişebilecek olası sorun, görüş ve önerileri değerlendirip merkezileştirecektir ve HDP ve CHP'nin kendi...Abdulvahap Ç.: Bu anlaşıldı mı?Katılımcı şahıs: Anlaşıldı, evet.Hasan G.:(b) HDP, CHP'nin belediye meclis listesinde üç aday ile temsil edilecektir. Bu adaylara belediye meclis adayları listesinin 6., 10., 22. sıralarında yer verilecektir.(c) Çoğulcu, katılımcı ve şeffaf belediyecilik esas alınacaktır.(d) Belediye bünyesinde bulunan şirketlerden bir tanesine HDP yönetiminin belirleyeceği bir müdür ataması yapılacaktır.(e) Süreç içerisinde var olan Belediye Başkan Yardımcılarından birinin kadrosunu boşalması halinde HDP Meclis üyelerinden birinin Belediye Başkan Yardımcısı ataması yapılacaktır. CHP Turgutlu İlçe Başkanının imzası, HDP Turgutlu İlçe Başkanının imzası.Abdulvahap Ç.: Burada anlaşılmayan bir şey var mı?Katılımcı şahıs: Yok, bir dakika hayır yani seçim koordinasyonu, bu ilçeden mi olacak ilden mi geliyor?Katılımcı şahıs: İlçe, ilçe şu anda mesela şöyle düşün bunun yani fazla üzerine düşmemek için seçim komisyonu kurulmuş ya.Katılımcı şahıs: TamamHasan G.: O biziz, sizin adınızayız. Belediye başkanının altında koordinasyon var. - ANKARA