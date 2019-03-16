CHP Heyeti AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

CHP <a class='keyword' href='/adiyaman/' title='Adıyaman'>Adıyaman</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/abdurrahman-tutdere/' title='Abdurrahman Tutdere'>Abdurrahman Tutdere</a>, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.<br><br>CHP Adıyaman <a class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> <a class='keyword' href='/abdurrahman-tutdere/' title='Abdurrahman Tutdere'>Abdurrahman Tutdere</a> ve İl Başkanı <a class='keyword' href='/deniz-cakmak/' title='Deniz Çakmak'>Deniz Çakmak</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ataturk-bulvari/' title='Atatürk Bulvarı'>Atatürk Bulvarı</a> üzerinde bulunan AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. CHP heyetini AK Parti Merkez ilçe Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-alkayis/' title='Mustafa Alkayış'>Mustafa Alkayış</a> karşıladı.<br><br>Karşılıklı muhabbet ve samimi sohbet havasında geçen ziyarette her iki partinin yetkilileri 31 Mart Yerel Seçimlerinde birbirlerine başarılar diledi.<br><br>Konuşmalarda Adıyaman ve Türkiye'de seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde geçmesi ve demokrasinin önemi üzerinde duruldu.<br><br>Partililer, siyasetin düşmanlık değil rekabet olduğuna ve Adıyaman'ın herkesin ortak paydası olduğuna vurgu yapıldı. - ADIYAMAN