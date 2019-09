CHP heyeti, Besni'de sorunları dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakma ve partinin yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesini ziyaret etti.CHP heyeti, Besni'ye de gelerek sosyal, ekonomik ve kültürel anlamdaki sorunlar hakkında sivil toplum kuruluşları ile vatandaşları ziyaret ederek fikir ve düşüncelerini aldı. Vatandaşlarla görüşen heyet daha sonra parti binasına geçerek burada basın açıklaması düzenledi.Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan CHP Besni Başkanı Hakan Kılınç, "Ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkemizin tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizlerde bu birliktelik ile beraber bugün de yine sahalarda olacağız. Vekillerimiz ile birlikte STK'ları, esnaflarımızı, çiftçilerimizi ziyaret ederek onların fikir ve düşüncelerini alacağız ve kendimize bir yol haritası çizeceğiz" dedi.Daha sonra konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, "Artık yüzler Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmeye başladı. Tabi bizler bunlarla ilgili milletvekillerimizle birlikte sizlerin düşüncelerinizi alacağız ve genel başkanımıza rapor halinde bir yazı yazarak bildireceğiz. Genel başkanımız da tahmin ediyorum ki bu raporlar sonucunda Adıyaman'a ve Besni'ye en kısa zamanda gelerek bu rapor doğrultusunda çalışmalar yapacak. Milletvekillerimiz de bu konular üzerinde oldukça dikkatli davranarak sizler ile Genel Başkanımız arasında bir köprü kuracaktır" şeklinde konuştu.CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise konuşmasında, "Biz bu tür toplantıları yapmaktan ziyade birbirimizle konuşmaktan çok sahada olmak zorundayız ve olacağız. Sadece seçim kazanmak değil, birlik olduğumuz zaman, birlikte olduğumuz zaman hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde duramaz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde bu ülkeyi tekrar haramilerin saltanatından kurtaracağız" cümlelerini kullandı.CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise, "Tütünde üretim serbest diyorsun ama sonra da satamazsın diyorsun. Türkiye'de gerçekten akıl almaz bir süreç yaşanıyor. Bizim toplumsal barışa yeniden imza atmamız lazım ve bunu da hep birlikte yapacağız. Şuan önümüzde önemli bir süreç var. Mevcut belediye başkanlarımızın her şekilde yanında olmak, onların başarısı için, iyi bir şeyler yapması için örgütlü olarak her şeyi yapmak zorundayız. Bizler buraya vatandaşlarımızdan oy istemeye gelmedik. Yarın seçim olduğunda Adıyaman'da seçimi nasıl kazanabiliriz, bunun stratejik yolu ve yöntemi nedir, bunları incelemeye ve çalışmaya geldik. Gittiğimiz her yerde vatandaşların sorunlarını ve sıkıntılarını dinlemek, onların taleplerini öğrenmek ve bununla alakalı bir yol çizebilmek adına buradayız" diye konuştu. - ADIYAMAN