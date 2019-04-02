CHP Heyeti İstanbul İl Seçim Kurulu'nda

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhuriyet-halk-partisi/' title='Cumhuriyet Halk Partisi'>Cumhuriyet Halk Partisi</a> (CHP) Genel Başkan Yardımcıları <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/oguz-kaan-salici/' title='Oğuz Kaan Salıcı'>Oğuz Kaan Salıcı</a>, <a class='keyword' href='/seyit-torun/' title='Seyit Torun'>Seyit Torun</a> ve İstanbul İl Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/canan-kaftancioglu/' title='Canan Kaftancıoğlu'>Canan Kaftancıoğlu</a>'ndan oluşan heyet, istanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'na geldi.<br><br>CHP Genel Başkan Yardımcıları <a class='keyword' href='/oguz-kaan-salici/' title='Oğuz Kaan Salıcı'>Oğuz Kaan Salıcı</a>, Seyit Torun ve CHP İstanbul İl Başkanı <a class='keyword' href='/canan-kaftancioglu/' title='Canan Kaftancıoğlu'>Canan Kaftancıoğlu</a>'ndan oluşan heyet, akşam saatlerinde <a class='keyword' href='/caglayan/' title='Çağlayan'>Çağlayan</a>'daki <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-adalet-sarayi/' title='İstanbul Adalet Sarayı'>İstanbul Adalet Sarayı</a>'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'nu geldi. CHP'li heyet, içeride yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra adliyeden ayrıldı.