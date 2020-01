CHP heyetinden Türk Harb-İş Sendikası'na ziyaret

CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer ile CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın'ı ziyaret etti.

CHP heyeti, Akalın'dan, işten çıkarılacağı bildirilen İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerinde çalışan 424 kişiyle ilgili bilgi aldı.

Akalın, ziyarette yaptığı açıklamada, 20 Ocak'ta, ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerini üstlenen ABD'li şirkette çalışan 890 işçiden 424'ünün işten çıkarılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.

İşten çıkarmaların etik olmadığını ifade eden Akalın, şöyle konuştu:

"Bu kabul edilemez bir tutum ve durumdur. Toplam çalışanın 890 kişinin olduğu bir yerde 424 kişinin iş akdinin feshedilmesi demek, her iki kişiden bir arkadaşımızın işini kaybedeceği anlamına geliyor. Bu anlamda biz, ABD'li işverenden daha duyarlı ve gerçekçi olmalarını istiyoruz. İşverenin bu tutumundan vazgeçmesini istiyoruz. Biz gerekçe olarak, 'Suriye'den çekiliyoruz.' dediler. Gösterdikleri gerekçenin gerçekçi olmadığını biliyoruz. Suriye'den çekilmeyi gerekçe göstererek Türkiye'de bir işçi kıyımı yapmaya kalkıyorlar."

Sümer de parti olarak sendikanın alacağı kararlarda yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD, Orta Doğu'da ülkelerin iç barışını bozduktan sonra şimdi de işçi barışını bozarak başka bir süreci başlatıyor. ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmeyeceğini herkes biliyor. CHP olarak sendikamızın alacağı kararda biz de yanınızdayız. İnşallah ABD'nin şirketi bu kararından bir an önce vazgeçer, sendikayla oturup uzlaşma sağlar. İşçinin barışını da bozmamış olur. Temennimiz bir an önce bunun tekrar gözden geçirilmesi. Konuyu biz de TBMM gündemine getirebiliriz."

Çelebi de işçileri desteklediklerini ve onların mücadelesinde yanında olacaklarını ifade etti.

