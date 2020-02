CHP İl Başkanı Ayhan Doğan: "Sulama suyu sorunu Karasu ve Fırat Nehirleri ile çözüme kavuşabilir"

Erzincan'da 2020 yılında sulama suyu ücretlerine yapılan yüzde 90 civarındaki zamma tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan, çiftçinin zor durumda olduğunu ve sorunun Karasu ve Fırat Nehirleri ile çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.Erzincan'da yüzde 90 civarında zam ile 2020 yılında uygulanacak olan sulama suyu ücretlerine CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan tepki gösterdi. Parti binasında gazetecilere açıklama bulunan Ayhan, "Erzincan'da vatandaşlarımız genellikle tarım ve hayvancılıkla ilgileniyorlar. İktidar partisinin her defasında çiftçilerin iyi durumda olduğunu söylemesi Erzincan'da çiftçiler adına biz üzüntü duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Erzincan'da Karasu ve Fırat nehri geçiyor. Ama ne yazık ki çiftçilerimiz su borcu adı altında kıvranıp duruyor. Geçen yıl çiftçilerin birçoğuna icra dosyaları gitti. Birçoğu mahsulünü satıp borçlarını ödeyemedi. Var olan traktörlerini satıp borçlarını ödediler. Ardından kredi çekip traktör alarak tekrardan borçlandılar. Bu kadar da borcuna sadık bir çiftçimiz var. Son yapılan zamlar bardağı taşırmıştır. Çiftçilerin artık dayanacak gücü kalmamıştır" dedi."Erzincan'da nüfus dahi düşmektedir"Sulama suyu ücretlerine değinen Ayhan, "Sulama suyuna dönüm başı 150 liradan 285 liraya çıkarılmıştır. Bu da onaylanarak yüzde 90 civarında zam yapılmıştır. İktidar her zaman şunu söylüyor. Enflasyonu iki rakamın altına düşürüyoruz. Ama çiftçiye yapılan zam yüze 90 oluyor. Cazibe suyuyla yapılan zam 40 liradan 60 liraya çıkarıldı. Ama çiftçinin ürünlerine yapılan hiçbir zam yoktur. Ürettiklerini ne pazarda ne de başka bir yerde satabiliyorlar. Ürünler ellerinde kalmıştır. O ürünlerle de geçinmeleri mümkün değildir. Bundan dolayı Erzincan'da nüfusumuz dahi düşmektedir. Son nüfus sayımında bin 287 kişi düştü. 3 bin Ahıskalı'ya oturma izni verdikleri halde. Bugün Erzincan'ın bir sulama suyuna bile bu kadar zam yapıyorlarsa bunu çiftçilerin düşünmesi gerekiyor" diye konuştu."100 bin dönüm sulu arazi ekilmiyor"Sulama suyuna çözüm önerisinde bulunduklarını kaydeden CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, "Sulama suyu sorununun çözüm önerileri vardır. Karasu Erzincan'dan geçiyor. Neden biz elektrikli pompadan su üretimine para veriyoruz. Sansa'dan suyu alıp getirip bütün araziyi cazibe suyuyla sulama imkanımız var. Şuanda Erzincan'da 240 bin dönüm arazi var. Bunun 100 bin dönümü sulu olduğu halde ekilmiyor. Çiftçi artık ürünün karşılığını alamıyor. Bu da Erzincan'ın gerilemesine neden oluyor. Erzincan tarım ve hayvancılıkla gelişen bir şehirdir. Çiftçi bittiği zaman Erzincan'daki esnafta bitecektir. 2 tane banka şubesi kapatıp gitti. Neden gittiler çünkü Erzincan ekonomisi çöküntü ile başa başadır. Yetkililerin hemen bu işe el atmaları gerekiyor. Geçen yıl 4,5 milyon civarında elektrik borcu geldi. 2020 yılında da 6-7 milyon elektrik borcu gelecektir. Ama bir şeker fabrikasına devlet 38 milyona yakın hibe verdi. Şeker fabrikasına 38 milyon hibe vereceğine çiftçinin 6 milyon elektrik borcunu karşılasa çiftçi en azından mağdur olmaz.Tercan ve Çayırlı ilçesinde her yıl yapılan 100 bin tonun üzerinde yapılan şeker pancarı üretimi 35 bin ton civarına düşmüştür. Bu şunu gösteriyor. Erzincan'da bundan sonra nüfusun daha da azalacağı genç nüfusun kalmayacağı ve istihdamın gittikçe azalacağı konusunda hem fikir olmamız gerekiyor.Merkezde de üretimde düşüş var. İnsanlar alternatif ürün aramaya başladı. Ama tarım alanlarında girdilerin çok yüksek olmasından dolayı bu konuda da büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bizim bu 100 bin dönüm araziyi ekilebilir duruma getirmemiz lazımdır" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN