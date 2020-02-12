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CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Kongresi'nde 335 oy alarak, rakibi mevcut başkan Ahmet Kumbul'u 43 farkla geride bırakıp başkanlığa seçilen Nusret Bayar, bugün mazbatasını aldı.

12.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:22CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı
CHP İl Kongresi'nde 335 oy alarak, rakibi mevcut başkan Ahmet Kumbul'u 43 farkla geride bırakıp başkanlığa seçilen Nusret Bayar, bugün mazbatasını aldı. Bundan sonraki süreçte işlerinin zor olduğunu belirten Bayar " Zorlukları birlikte aşacağız, CHP'yi 'da birinci parti yapacağız" dedi.

Bayar, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünden aldı. Mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamara "İl binasında değil sokaklarda çalışacağız" diyen İl Başkanı Bayar, "Eski milletvekillerimiz, yeni milletvekillerimiz, eski belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla beraber çalışacağız" diye konuştu. Bayar, paydaşlarla beraber önümüzdeki süreçlere hazırlanacaklarını, kentin ve Türkiye'nin sorunlarını ele alacaklarını kaydetti. Nusret Bayar, "35 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bu mevkiye adım adım, tırmana tırmana geldim. Tüm sorunları biliyorum, sorunların çözümünü de biliyorum. Herkes rahat olsun" dedi. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Nusret Bayar, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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