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CHP İl Başkanı Çankır; "Basın sektörü, işsizlikte birinci sırada yer alıyor"

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

10.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:48CHP İl Başkanı Çankır;
CHP İl Başkanı Ali Çankır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

CHP'li Ali Çankır, mesajında; "Basın emekçilerimize, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kabul edilen basın emekçilerimizin ve bu kutsal görevi icra eden tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutlarım. Maalesef Türkiye Gazeteciler Sendikamızın açıkladığı verilere göre de ülkemiz, dünya basın özgürlüğü sıralamasında son 15'lerde. İşsizlikte ise yüzde 28 ile tüm işkolları içinde basın sektörü birinci sırada yer alıyor.

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, doğru verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan ve kamuoyunu aydınlatmak için zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden ve bu yolda her an haber peşinde koşan basın mensubu arkadaşlarımız düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.

Bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızın tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde ve ilimizde görev yapan basın-yayın kuruluşlarımızda çalışan tüm basın emekçisi arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Gazeteciler Günü, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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