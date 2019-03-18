CHP İl Başkanı Çankır'dan Mesut Özakcan'a 'Döneklik' Suçlaması

Kaynak: İHA

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, aday gösterilmeyince istifa ederek DP'de aday olan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı açıklamalarına sert bir dille cevap verdi.CHP İl Başkanı Çankır, açıklamasında; "Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine sempatik gözükmek ve oy almak adına kendisini herkesten çok CHP'li göstermeye çalışan Efeler Belediye Başkanının, Demokrat Parti adayı olduğunu kendisine hatırlatmak isterim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun CHP'liliğini sorgulama cüretinde bulunan Efeler Demokrat Parti adayı; kendini değerli eşya statüsünde göstererek altının her yerde altın olduğunu ifade etmiş.Partimizde İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı yapmış ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne sırt çevirmiş birisinin CHP'lilerin gözünde tek bir yeri vardır. O da memleket kavgasını koltuk kaygısına değişenlerin yeridir. Döneklik makamıdır. CHP'lilerin Mustafa Kemal Atatürk'e, 6 Ok'a sırt çevirenlerle işi olmaz, olamaz. Kendisine bunu tekrar hatırlatır, partililiği hususundaki hamasete mensup olduğu partide devam etmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN