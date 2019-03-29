CHP İl Başkanı Çankır'dan 'Saldırı' Açıklaması

Kaynak: İHA

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, öğlen saatlerinde yaptığı açıklama ile dün akşam saat 20.00 sıralarında Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi'nde partilerine ait seçim konvoyuna saldırı olduğunu açıkladı.Açıklamasında saldırıyı kınayan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Konvoyun geçişi sırasında bir provokatör tarafından pompalı tüfekle havaya ve yere 2 el ateş etmek suretiyle seçim güvenliği tehlikeye atılmak istenmiş, akabinde de Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından saldırgan yakalanarak adalete teslim alınmıştır. Bu vesile ile, öncelikle gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla emniyet teşkilatına teşekkür ediyor, yerel seçimlere süreçte; tüm vatandaşlarımızdan seçimin sükunet içinde yaşanması adına, hiçbir provokasyon ve tahrike karşılık vermemelerini, her tür yasadışılığa karşı sükunetlerini korumalarını ve demokrasi kültürümüze uygun hareket etmeye devam etmelerini tekrar hatırlatmak istiyorum" diyerek seçime katılan tüm tarafları da bu manada sağduyuya ve sandıkta tecelli edecek halkın iradesini olgunlukla karşılamaya davet ettiğini açıkladı. - AYDIN