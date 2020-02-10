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CHP İl Başkanı Çankır; "Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Aydın İl Kongresi'nde yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ali Çankır, "Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir" dedi.

10.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:02CHP İl Başkanı Çankır;
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan İl Kongresi'nde yeniden göreve seçilen İl Başkanı Ali Çankır, "Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir" dedi.

Kongrede kendisine destek veren vermeyen tüm partililerine teşekkür eden CHP İl Başkanı Ali Çankır, "Her bir üyeme; 3 seçimdir Aydın'da başarıyla taçlandırdığımız ve dalgalandırdığımız 6 oklu bayrağımızı ' Mazbatası' hedefi ile başarıya yine, yeniden ulaştıracağımıza söz veriyorum. Şimdi çizmeleri yeniden giyme vaktidir. Şimdi hep birlikte hedefe yürüme vaktidir. Tek hedefimiz var, O da iktidar. İlkeli olacağız, iradeli olacağız ve el birliğiyle İktidar olacağız" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Aydın, Politika

Kaynak: İHA

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