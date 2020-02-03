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CHP İl Başkanı Çankır; "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var"

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" diyerek, Aydınlıları hafta sonu yapılacak il kongresine davet etti.

03.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:04CHP İl Başkanı Çankır;
AYDIN (İHA) – CHP İl Başkanı Ali Çankır, "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" diyerek, Aydınlıları hafta sonu yapılacak il kongresine davet etti.

CHP Aydın İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresinin 09 Şubat 2020 tarihinde saat 12.00'de Atatürk Kapalı Salonu'nda yapılacağını belirten Ali Çankır, "Atalarımızdan miras aldığımız bu Cumhuriyeti gençlerimize ve çocuklarımıza emanet edebilmek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yürümek, bu ülkede hakkımızı ve hukukumuzu yok sayıp, adaleti sadece kendilerine işletenlere karşı söyleyecek sözü olan tüm halkımızı, geleceği değiştirip karanlığı cumhuriyet ile aydınlatmak isteyen özgürlük, hak, hukuk, adalet arayan tüm Aydınlı hemşehrilerimi yapacak olduğumuz 37. CHP Aydın İl Olağan Kongremize davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Politika

Kaynak: İHA

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