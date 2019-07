CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 17 Nisan'da göreve atanan mevkidaşı AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'ndaki buluşmada konuşan Yücel, "İzmir'e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız" dedi. Sürekli ise talepler noktasında her zaman kendilerine ulaşmalarını beklediklerini, İzmir için gerekli her türlü desteği vereceklerini söyledi.Yerel seçimlerden sonra 17 Nisan'da İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'ye CHP'den hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. AK Parti il yöneticilerin de bulunduğu buluşmada konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yakın zamanda seçim atlattıklarını, artık hizmet odaklı çalışmak gerektiğini söyledi. Çok partili hayat sonrasında partiler arasında bir hizmet yarışı oluştuğunu ifade eden Deniz Yücel, "Bunu sadece seçim dönemlerinde yapmak doğru değil. Bugün yerel yönetimlerde biz iktidarız yarın başka bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olabilir. Önemli olan halkın bize verdiği iktidar ve muhalefet görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Genelde ise AK Parti iktidar. Biz geneldeki iktidar ile yereldeki iktidar olarak İzmir'e ne katabiliriz, kentimize nasıl hizmet edebiliriz, bunu önemsiyoruz. Sizin de göreve geldiğiniz günden ve öncesinden beri uyumlu yapıda ve kişilikte olduğunuzu biliyoruz. Bugün İzmir'e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız. Sizlerin desteğini önemsiyoruz. Bizim üzerimize düşen de ne varsa yapmaya hazırız. Önemli olan halkımıza, milletimize hizmet etmektir. Almış olduğunuz görevde başarılı olmanızı diliyorum" dedi.'UZLAŞMA KÜLTÜRÜYLE HİZMET EDECEĞİZ'Deniz Yücel'den sonra AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, yeni görevine atandıktan sonra CHP'li mevkidaşının kendisini aramasının çok iyi ve önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. İzmir'de yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen Kerem Ali Sürekli, "Önümüzde 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemi hem genel hem yerelde iyi değerlendirmemiz lazım. Başkanımızın iyi niyetine, dileklerine katılıyoruz. Biz genelde iktidarız. Yerelde uzun yıllardır İzmir'de muhalefetiz. Vatandaşımız, milletimiz, memleketimiz için icraatları gerçekleştireceğiz. CHP icraatlarını yapacak biz takipçisi olacağız, yapıcı eleştirilerimizi yönelteceğiz. Daha iyi nasıl olur onu söyleyeceğiz. Eksik olan yanlış olan bir şey varsa söyleyeceğiz. Yeni sayfayı İzmir'le de sınırlı tutmuyoruz. Gerçekten yeni bir dönem. İstanbul, Ankara'da CHP yereli devraldı. İzmir'den başlayarak uzlaşma kültürü çerçevesinde hep birlikte hizmet edeceğiz. Ulusal siyasete İzmir'den katkıda bulunacağız. Hep beraber İzmir'e hizmet edeceğiz. Genel iktidarın İzmir'e yönelik projelerini birlikte takip edeceğiz. Ankara'da bizim ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Tarım Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz var. Bizi temsil ediyorlar. Sayın Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte talepler noktasında bize her zaman ulaşabilirsiniz. Birlikte Ankara'ya gidebiliriz, bakanlara ulaşabiliriz. İzmir'e ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Bey'in bir söylemi vardı, 'Şimdi tartışmayalım, gerginlik oluşturmayalım, seçime 6 ay kala atmosfere gireriz, yarışırız, gerekirse kavga ederiz. Bunları 6 ay kala başlatalım. Bunun dışında kalan süreyi üreterek geçirelim' derdi. Ben de buna katılıyorum. İzmir için Türkiye için birlikte yol alalım" dedi.En kısa zamanda iadeyi ziyarette bulunacağını da vurgulayan Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu'nun yatırım programına alınması için Ankara'da 18 aydır onay beklediğinin hatırlatılması üzerine, o konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu, birilerini suçlamak yerine hep birlikte sorunları gidermek için çözüm odaklı çalışacaklarını söyledi.- İzmir