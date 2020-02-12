Haberler » Güncel » CHP İl Başkanı Ümit Özer mazbatasını aldı - Haber

CHP İl Başkanı Ümit Özer mazbatasını aldı

CHP Kayseri 37. Olağan Kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Ümit Özer, mazbatasını aldı.

12.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:14CHP İl Başkanı Ümit Özer mazbatasını aldı
CHP 37. Olağan Kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Ümit Özer, mazbatasını aldı.
Özer için Kocasinan İlçe Seçim Kurulu'nda mazbata töreni düzenlendi.
Mazbatasını İlçe Seçim Müdürü Mustafa Köseoğlu'ndan alan Özer, burada yaptığı konuşmada, bunun bir başlangıç olduğunu söyledi.
Özer, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bize destek veren, gönül veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte omuz omuza, hep birlikte umuyorum ki Kayseri'de halkın iktidarını kuracağız. Gecemizi günümüze katıp bunu başaracağız." diye konuştu.
Mazbata törenine çok sayıda partili de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Köseoğlu, Ümit Özer, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:19:35