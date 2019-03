CHP İl Başkanı Yücel: "Yüzde 60'ın Üzerinde Rekor Oy Alacağız"

Kaynak: İHA

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İYİ Parti adaylarıyla 30 ilçede başarılı olacağız. Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" dedi.CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yerel seçimlere sayılı günler kala partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti yöneticilerinin İzmir'de bir algı oluşturmaya çalıştığını öne süren Yücel, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin "30 ilçenin yarısının yakınından bile geçemeyecekleri yönündeki sözlerini eleştirdi. Yücel, "Somut veriler Nihat Zeybekci'yi doğrulamamaktadır. 28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İYİ Parti adaylarıyla 30 ilçede başarılı olacağız. Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.Gazetecilerin seçimi kazandıkları takdirde 31 Mart akşamı Zeybekci'nin zeybek oynayacağının hatırlatması üzerine Deniz Yücel, "İzmirliyiz, İzmir'de yaşıyoruz, Egeliyiz. Her zaman zeybek oynarız. 31 Mart gecesi de arkadaşlar davet ederse biz de zeybek oynarız. Sayın Zeybekci'yi de çağırırız. 31 Mart'ta yeni bir sayfa açılacak" dedi.İzmirlilere 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısıİzmirlilerden mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Deniz Yücel, "İzmirlilere seslenmek istiyorum. Öncelikli görevimiz ilk olarak 31 Mart'ta sandıklara gidip oyumuzu kullanmak olacak. Sonra da en önemli işimiz sandıklara sahip çıkmaktır. Biz parti olarak her türlü önlemi alıyor, her sandığın başına temsilcimizi ve müşahitlerimizi yerleştiriyoruz ama sandıkları korumak için tüm vatandaşlarımızı da sandık başlarına çağırıyorum" diye konuştu. - İZMİR