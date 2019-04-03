CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı

İstanbul'da ilçe seçim kurulları 12 ilçede geçersiz oyların Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılmasına kararının ardından CHP,İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. CHP, oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan kararın tedbiren durdurulmasını talep etti.

"OYLAR YENİDEN SAYILSIN" KARARI ALINDI

İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmesinin ardından Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye olmak üzere 12 ilçedeki ilçe seçim kurulları, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Çatalca da ise, ilçe seçim kurulu tarafından tüm oyların yeniden sayılması kararı alındı.

CHP, İL SEÇİM KURULU'NA BAŞVURU YAPTI

CHP, İstanbul'da 13 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ilişkin verilen kabul kararlarına il seçim kuruluna başvurarak itiraz etti.

CHP, DÜN BENZER BİR BAŞVURU YAPMIŞTI

İstanbul İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımının tedbiren durdurulmasına hükmetti. Ancak, YSK kararıyla yeniden sayım kararı verilmişti.

SADİ GÜVEN: İTİRAZ SÜRECİNİN SONUCUNU BEKLİYORUZ

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ''İtiraz edilmeyen yerlerde mazbata veriliyor veya verilme aşamasında. Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz'' demişti.



