03.07.2019 17:09
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CHP il yönetimi, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

CHP il yönetimi, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ile yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyarette bulundu.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ile yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyarette bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 31 Mart seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç'a başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise CHP İl Başkanı Deniz Çakmak'a ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Kılınç, Deniz Çakmak, Adıyaman, Güncel

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