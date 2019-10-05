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CHP Efeler İlçe Başkanı, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı

Aydın'ın Efeler ilçeside CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

05.10.2019 09:04

Aydın'ın Efeler ilçesinde CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde henüz kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen Mersin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mersin'in saldırıya uğradığını duyan CHP'liler hastaneye geldi.

CHP'LİLERDEN SALDIRIYA TEPKİ

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çamkır, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini söyledi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise yaptığı yazılı açıklamayla yapılan saldırıyı kınadı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

CHP Efeler İlçe Başkanı, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı

Cumhuriyet Halk Partisi, Efeler, Mersin, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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