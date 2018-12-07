CHP İlçe Başkanı İstifa Etti

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi
İlçe Başkanı Atilla Atakay görevinden istifa etti.
Bandırma'da Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Atilla Atakay, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
Kısa bir süre önce ayağından ameliyat olan Atilla Atakay sağlık sebeplerini öne sürerek bu görevinden ayrıldı. Olağanüstü toplanan CHP
İlçe Yönetim Kurulu tüzük gereği yönetim kurulu üyeleri içinden bir üyeyi başkan seçti. Bu göreve Niyazi Yeloğlu ve Hüseyin Bahar
aday oldular. Yönetim Kurulu'nun yaptığı oylamada 10 üyenin oyunu alan Niyazi Yeloğlu CHP İlçe Başkanı oldu. - BALIKESİR
Bandırma,Balıkesir,Cumhuriyet Halk Partisi
07 Aralık 2018 Cuma 12:55