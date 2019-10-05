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CHP İlçe Başkanına darptan gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakıldı

Aydın CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darp edilmesi ile iligili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

05.10.2019 21:52CHP İlçe Başkanına darptan gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakıldı
Aydın CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darp edilmesi ile iligili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in dün evinin önünde darp edilmesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.A., S.B, ve T. T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, K.A., ve S.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadesinde darp olayının trafik tartışmasından kaynaklandığını söylediği öğrenildi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Bora Füzesi, Efeler, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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