Haberler » 3. Sayfa » Haber

CHP İlçe Başkanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darp edilmesinin ardından polisin yaptı çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

05.10.2019 12:59CHP İlçe Başkanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in darp edilmesinin ardından polisin yaptı çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, CHP İlçe Başkanın Mersin'in evinin önünde darp edilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda darp olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli Kuşadası ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:12 Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı Ürdün vatandaşı 8 yaralı
15:06 7 aydır aranan şahıs dağda kurduğu barakada yakalandı
15:05 Otobüsün çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
15:02 Seyir halinde alev alan kamyonete jandarmadan müdahale
15:01 Alaplı'da hareket halindeki otomobil alev aldı
14:49 Datça'da uyuşturucu operasyonu
14:40 Samsun'da şiddetli rüzgar