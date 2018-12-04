04 Aralık 2018, 13:56
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CHP İlçe Başkanlığına Saldıran Zanlı CHP'li Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan kişinin CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Mahkemece tutuklanan saldırgan, CHP'nin politikalarını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan kişinin CHP Kocasinan üyesi olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri'de 2 gün önce meydana gelen olayda, CHP Kocasinan İlçe Teşkilatının camları bir şüpheli tarafından kırıldı ve içeri girilerek bazı eşyalara zarar verildi. Saldırıdan sonra karakola giderek teslim olan saldırgan Özgür Terazi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Terazi'nin 2011 yılından beri Kocasinan CHP ilçe teşkilatının üyesi olduğu ve partide aktif görev aldığı, kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığı ve bu olayı gerçekleştirmeden öncede uyuşturucu madde aldığı öğrenildi.

Ayrıca, saldırgan Terazi'nin karakolda verdiği ifadede, gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP'ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP'nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kocasinan,Kayseri,Cumhuriyet Halk Partisi
04 Aralık 2018 Salı 13:56



YORUMLAR (3)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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MURATTT: dürbünlü zz ebani gereği düşünüldü bu yorumcuları kınıyoruz ve yuhhhluyoruzzzz
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KÜLTÜR DEVRİMİ: Nasıl bir toplum olduk.beğenmiyorsan kafana uyan bir parti seç
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