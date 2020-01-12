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CHP Ilgın İlçe Başkanı Kozan, güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ilgın İlçe Başkanlığı olağan kongresi, Vuslat Düğün ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

12.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:22CHP Ilgın İlçe Başkanı Kozan, güven tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı olağan kongresi, Vuslat Düğün ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığına seçilen Genç Osman Killik, yaptığı konuşmada yönetimi ve partilileri kutladı.
İlçe Başkanı Mustafa , yaptığı açılış konuşmasında, davetlerine katılan tüm partililere teşekkür ederek, faaliyet ve hesap raporlarını okudu.
"CHP geleceğin partisidir yürekten buna inanıyoruz" diyen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, "Türkiye'nin içinde bulunduğu her türlü zorluktan kurtulmanın tek yolu ve alternatifi CHP'ye sahip çıkmaktan ve onu iktidara taşımaktan geçiyor." dedi.
Protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi. Seçimde ilçe başkanı Mustafa Kozan tek listeyle girdiği seçilerde yeniden başkan seçildi.
Yönetim kuruluna, Remzi Arıkan, Fethi Acar, Hamza Bora, Nihat Direk, Hüseyin Doydu, Feray Elma, Nuri Ev, Eylül Kara, Levent Korkmaz, Gülnur Özkan, Mehmet Özer, Şevket Barış Cesur, İnönü Ali Tokgöz seçildi.

Kongreye CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, eski milletvekilleri Atilla Kart, Hüsnü Bozkurt, İl Başkanı Barış Bektaş, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İyi Parti İlçe Başkanı Muharrem Elmalı, Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Öğdü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski Başkanı Ertuğrul Parlak, İl yönetim Kurulu üyeleri, ilçe delegeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kozan, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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