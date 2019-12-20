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CHP İncesu İlçe Kongresi yapıldı

İncesu'da CHP İlçe Başkanlığına Ahmet Efe seçildi.

20.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:50 CHP İncesu İlçe Kongresi yapıldı
'da CHP İlçe Başkanlığına Ahmet Efe seçildi.
İlçe Başkanlığı binasındaki kongreye, CHP İl Başkanı Ümit Özer, eski il başkanı Mustafa Ayan, il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile delegeler ve partililer katıldı.
38 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut Başkan Ahmet Efe 27 oy alarak güven tazeledi.
Ahmet Efe, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, "Partililerimizin teveccühü ile yeniden başkan seçildim. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ben buradan daha önce çalışmış olduğum yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve tüm partililerime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Ahmet Efe'nin yeni yönetim kurulunda Halil Cesur, Arif Zengin, Ahmet Şimşir, Veli Yaşar, Mehmet Şeyhoğlu, Dilek Yakut, Yılmaz Balcı, Mevlüt Karaçavuş, Ahmet Koçer, Mevlüt Ünal, Hasan Yapışık ve Oktay Karavelioğlu yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Efe, Kayseri, İncesu, Güncel

Kaynak: AA

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