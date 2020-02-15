CHP, İş Bankası'nın hisse devri için resti çekti: Hodri meydan

Uğur Dündar'ın programına katılan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'nin İş Bankası hisselerinin devri için hükümetin harekete geçeceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Konunun gündem değiştirmek için tekrar ısıtıldığını vurgulayanCHP'li Özel, "Buna daha önce de tenezzül etmişlerdi. Bu tartışma ilk çıktığında Kılıçdaroğlu Man Adası davasını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra 'İş Bankası'nın hisseleri hazineye devredilecek' denilmişti. Genel Başkanımız en son Salı günü bunu gündeme getirmişti. Bu bir nasıra basma meselesi ve bu Atatürk'e saygısızlık ve hukuk tanımazlıktır" ifadelerini kullandı.

"CHP, İŞ BANKASI'NDAN BİR KURUŞ ALMAMIŞTIR"

Özel daha sonraki açıklamalarında "CHP, İş Bankası'ndan bir kuruş bile almamıştır. Şimdi yaptıkları bu açıklamalara karşı bize ne yapacaksınız derseniz, biz arkamızdaki halkın gücüne güveniyoruz. Buyursunlar buradan hodri meydan diyoruz" dedi.